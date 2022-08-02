США консультируют ВСУ перед ударами из HIMARS по Донбассу

Украинские военные ежедневно обстреливают города Донбасса

Военные США консультируют командование ВСУ перед нанесением ударов из РСЗО HIMARS. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью изданию The Telegraph. При этом американцы могут заблокировать применение оружия, если их не устроит цель. Из этого следует, что все удары по гражданским объектам, а также по СИЗО в Еленовке, были санкционированы Соединёнными Штатами. ВСУ продолжают ежедневные обстрелы населённых пунктов Народных Республик. По жилым домам бьют из тяжёлого вооружения. Позиции противника наши войска уничтожают при помощи реактивных систем "Ураган".

Раз в минуту прилетает новая ракета, рассказывают жители Донецка. На протяжении получаса город обстреливали 155-миллиметровыми снарядами. Под ударом оказались сразу три района. В результате 1 человек погиб и ещё четверо получили ранения.

Украинские войска применяют реактивную и ствольную артиллерию, а также минометы. Под огнем в ДНР оказались 13 населенных пунктов. Артиллеристы второго армейского корпуса народной милиции ЛНР ведут ответный огонь по позициям ВСУ. Националисты обстреляли крупное угольно-добывающее предприятие в Первомайске. В самом городе повреждены дома, центр культуры и досуга и спортивная школа. В общей сложности прилетели 12 ракет американской РСЗО "Хаймарс".

"Без разбора бьют. Стреляют непонятно куда. Конечно, как непонятно. Они стоят на возвышенности, а мы внизу. Прямой наводкой стреляют. Они видят, куда ложиться. А ложится в школы, детские сады", - говорит командир батареи Александр Прошин.

Александр Прошин воюет с 2015 года. Признаётся, до этого представить себя на фронте не мог. Но когда под обстрелом пострадала его супруга, твёрдо решил защищать семью и свою землю. Начинал заряжающим, сейчас уже командир батареи. Одним из главных сражений для себя называет бой за Углегорскую ТЭС. Вместе с его отрядом в тот момент поддерживала пехоту и гаубичная бригада 2-ого армейского полка народной милиции ЛНР.

"Мы разбили все укрепы, все районы, спалили технику. По подтверждённой информации более 10 единиц тяжёлой техники было уничтожено. Количество личного состава около 120 человек только за 1 день", - горит командир взвода Александр Радченя.

Союзные силы прорвали оборону и вошли в посёлок Пески. Ожесточённые бои ведутся на авдеевском направлении. Вот так работают реактивные системы залпового огня "Ураган" (см. видео).

"Принцип работы нашей машины несложный. Эта база создана так, что ею может любой управлять. Наших специалистов, водителей готовят в учебных центрах для того, что ей управлять, чувствовать габариты, системы управления. Ничего сложного. Машина выполнит задачу в любой момент, неважно, какие условия, какая местность", - говорит старший механик.

Чтобы развернуться и нанести удар экипажу, нужно меньше двух минут. Цели для поражения - командные пункты ВСУ, укрепления и отступающие подразделения националистов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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