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Литва нашла позитив в жизни без российского газа

10:59
  • вторник
  • 02 августа 2022

Это укрепляет национальную безопасность, считают в Вильнюсе

Отсутствие поставок российского газа создает для закупавших его стран проблемы, но положительно сказывается на их национальной безопасности. Об этом во вторник, 2 августа, заявил советник президента Литвы Кестутис Будрис.
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Литовский чиновник объявил, что "с точки зрения политики, национальной безопасности будет только польза" в отсутствии поставок газа из России.

При этом Будрис подтвердил, что российский газ являлся важной составляющей обеспечения Европы энергоносителями. Тем не менее, представитель официального Вильнюса выразил уверенность в том, что "регион выживет и без российского газа", сообщает ТАСС.

Ранее власти Венгрии заявили, что Евросоюз встал перед перспективой введения газового эмбарго, как перед стеной. В венгерском правительстве порекомендовали европейским коллегам "не биться об эту стену", учитывая вероятные отрицательные последствия.

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