Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 14-летнего Володи из Оренбургской области

У мальчика - остеосаркома правой бедренной кости

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

История 14-летнего Володи из Оренбургской области потрясает до глубины души. Мальчик из многодетной семьи, на которую обрушилась череда несчастий - Вова с братом и тремя сёстрами остались без родителей. У мальчика была диагностирована саркома правой бедренной кости, сейчас он в ремиссии. Протез, который ему поставили несколько лет назад, уже полностью выработал свой ресурс, поэтому одна нога значительно короче другой. Новый имплант стоит очень дорого - больше двух миллионов рублей, а у тети, которая сейчас воспитывает детей, таких денег нет.

Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Походку Вовы врачи называют "припадающей" - больная нога не достает до пола, приходится ставить ее на носок. И всё равно при каждом шаге ребёнок сильно хромает с перекосом вправо.

"Даже невооруженным взглядом видно, что есть укорочение конечности, которое требует коррекции В настоящий момент - укорочение больше 5 см составляет", - говорит руководитель отдела онкологической ортопедии НМИЦ ДГОИ имени Димы Рогачева Николай Большаков.

На ноге длинный шрам - это след от болезни, с которой Вова сражался ещё дошкольником, и после которой его нога больше не растёт. Мальчик заболел внезапно - стал жаловаться на сильную боль в бедре и колене.

"У них практически в одно и то же время получилось два диагноза - у Вовы и у папы. Там разница буквально месяц. Никто не думал, что у Вовы такой диагноз", - говорит тетя Вовы Марина Шамсиева.

Оказалось, что у мальчика саркома правой бедренной кости. Вова прошёл полный курс химиотерапии, и ему удалили пораженный опухолью обширный участок, включая коленный сустав.

"Чуть более половины бедра у ребенка в 2015 году была удалена и замещена индивидуальным раздвижным эндопротезом", - рассказывает руководитель отдела онкологической ортопедии НМИЦ ДГОИ им. Димы Рогачева Николай Большаков.

За эти годы мальчик сильно вырос, протез раздвинут полностью, но все равно его длина уже не позволяет уверенно стоять на двоих ногах.

"Формируется деформация в бедре, угроза расшатывания эндопротеза, и угроза развития патологического перелома. Потому что ножка эндопротеза уперлась в край бедренной кости. Данная ситуация требует замены, и с этим желательно не медлить", - говорит Большаков.

В центр онкологии имени Димы Рогачева Вова приехал с тетей, других близких взрослых у него нет. Из-за онкологии ушёл из жизни папа. Потом серьёзно заболела мама. Без должного присмотра остались пятеро детей. Вова - старший, а самой младшей девочке всего три года. Ребят начали оформлять в детский дом, и несколько недель они находились в социальном учреждении, пока всех пятерых не забрала к себе тётя.

"Дальнейшая судьба - попадут они к маме, или нет - это никто не знает", - говорит тетя Марина Шамсиева.

Из села Преображенка Оренбургской области дети переехали в город Бузулук. Вове, как самому старшему, пришлось рано повзрослеть. В этих сложных обстоятельствах тетя старается беречь мальчика.

"Ему нельзя ни расстраиваться, нельзя чтобы был какой-то рецидив. Потому что у нас метастазы в легких", - говорит женщина.

Сам Вова мечтает о протезе, и о том, чтобы скорее вернуться к брату и сестрам.

"Я буду ходить лучше, спина, не будет искривление идти, и не будет она болеть настолько. Я очень хочу, чтобы мне быстрее операцию сделали, быстрее домой", - говорит Владимир Ширинский.

Сейчас мальчик испытывает перегрузки и сильно устает. Протез, который позволит Вове компенсировать длину ноги и расти дальше, стоит больше двух миллионов рублей. Для семьи в такой сложной жизненной ситуации сумма неподъёмная. Поэтому Вове сейчас так необходима помощь каждого из нас. Чтобы быть здоровым. И идти дальше.

Ждать Вова не может, с каждым днем усиливаются деформации в бедре и позвоночнике, растет риск перелома. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владимира Ширинского, программа 1366

Наталья Тарасова, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

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