ООН: от ядерного уничтожения мир отделяет один просчет

Везение - это не стратегия, отметил генсек организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. Пока нам везло, но везение - это не стратегия", - сказал он, добавив, что необходимо укрепить и утвердить норму против применения ядерного оружия.

Как уточнил Гуттериш, единственная гарантия того, что ядерное оружие никогда не будет использовано, - его ликвидация.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, потому она никогда не должна быть развязана.

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