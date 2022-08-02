В Испании установили лимит на кондиционеры и отопление

Это все из-за экономии газа

Правительство Испании утвердило план по энергосбережению ради снижения потребления газа в стране.

Так, в частности, кондиционеры в общественных учреждениях должны быть установлены на уровне не холоднее +27, передает РИА Новости.

Лимит на отопление установлен на уровне не выше +19. Кроме того, в правительстве напомнили, что о важно закрывать входные двери, когда работает отопление или кондиционер.

Также в рамках плана властей необходимо выключать подсветку витрин и иллюминацию общественных зданий после 22:00.

"В этом плане по экономии есть много других мер, которые, как мы ожидаем <...> Мы не можем позволить себе роскошь потерять хотя бы один киловатт-час", - отметила министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

Ранее премьер Испании Педро Санчес призвал не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.

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