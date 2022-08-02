Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов украинских БПЛА

Изъяты 14 гранатометов, семь противотанковых управляемых ракет "ФАГОТ" и "КОРНЕТ", два ПЗРК

Росгвардия выявила в Луганской народной республике более десяти операторов украинских беспилотников, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии", - сказано в сообщении.

Отмечено также, что бойцы Росгвардии изъяли на территории ЛНР 14 гранатометов, семь противотанковых управляемых ракет "ФАГОТ" и "КОРНЕТ", два ПЗРК, американский огнемет M136A1, 50 противотанковых и противопехотных мин, более 3000 патронов различного калибра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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