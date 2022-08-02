Россия допустила обращение Сербии за военной помощью

Это может быть связано с ситуацией вокруг Косово

Обращение сербской стороны за военной помощью к Москве на фоне обострившейся ситуации в Косово и Метохии нельзя исключать. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Посла попросили прокомментировать вероятность ситуации, когда Сербия напрямую обратится к Москве за военной помощью и начнутся разговоры о более тесном и формализованном сотрудничестве.

По мнению дипломата, нельзя исключать никакого варианта развития событий, "тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косове и на Балканах в целом в общий геополитический контекст крупных, глобальных изменений".

При этом посол отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда уже обеспечило прочные позиции Сербии на Балканах, сообщает ТАСС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможности открытого конфликта из-за действий Косово, отметив, что пока перехода конфликта в саму острую – военную – фазу удалось избежать. За активную помощь в урегулировании ситуации Вучич поблагодарил Москву.

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