Хабаровского полицейского, не захотевшего искать преступника, будут судить за лень

Дело отправлено в суд

Хабаровский полицейский, не пожелавший искать похитителя сотового телефона, предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

По данным следствия, 9 апреля женщина написала заявление в полицию на счет кражи телефона. Потерпевшая до приезда сотрудников выяснила, что ее телефон находится у цыганки, торговавшей мобильными. Та в свою очередь согласилась вернуть устройство за вознаграждение и описала вора, который продал ей украденный телефон.

Однако полицейский не захотел заниматься поиском вора и попросил потерпевшую сказать, что она свой телефон нашла сама.

"В результате преступление оказалось укрыто от учета, действия полицейского не позволили установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности", - сообщили в краевом управлении СК России.

Полицейского отстранили от службы. Материалы дела направлены в суд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"