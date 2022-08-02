Хабаровского полицейского, не захотевшего искать преступника, будут судить за лень

Дело отправлено в суд
Хабаровский полицейский, не пожелавший искать похитителя сотового телефона, предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.
По данным следствия, 9 апреля женщина написала заявление в полицию на счет кражи телефона. Потерпевшая до приезда сотрудников выяснила, что ее телефон находится у цыганки, торговавшей мобильными. Та в свою очередь согласилась вернуть устройство за вознаграждение и описала вора, который продал ей украденный телефон.
Однако полицейский не захотел заниматься поиском вора и попросил потерпевшую сказать, что она свой телефон нашла сама.
"В результате преступление оказалось укрыто от учета, действия полицейского не позволили установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности", - сообщили в краевом управлении СК России.
Полицейского отстранили от службы. Материалы дела направлены в суд.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"