ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай назвал условие присоединения к новому договору по СНВ

11:40
  • вторник
  • 02 августа 2022

США придется показать пример в контроле над вооружениями

Китай может примкнуть к обсуждению нового договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ), однако власти США должны первыми показать убедительный пример по контролю над вооружениями. Об этом во вторник, 2 августа, рассказали в китайском министерстве иностранных дел.
Китай вывел в море два авианосца в ожидании визита Пелоси на Тайвань

Как отметила представитель ведомства Хуа Чуньин, если Соединенные Штаты первыми станут соблюдать договоренности по ограничению стратегических вооружений, это будет иметь большое значение для обеспечения глобальной стратегической стабильности, для улучшения ситуации в области международной безопасности.

При этом условии Китай готов к тесным контактам со всеми заинтересованными сторонами по соответствующим глобальным вопросам в области стратегической безопасности, цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. Также Байден выразил мнение, что Китай должен участвовать в обсуждении новой системы по контролю за вооружениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Китая
Военнослужащие армии Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.