Китай назвал условие присоединения к новому договору по СНВ

США придется показать пример в контроле над вооружениями

Китай может примкнуть к обсуждению нового договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ), однако власти США должны первыми показать убедительный пример по контролю над вооружениями. Об этом во вторник, 2 августа, рассказали в китайском министерстве иностранных дел.

Как отметила представитель ведомства Хуа Чуньин, если Соединенные Штаты первыми станут соблюдать договоренности по ограничению стратегических вооружений, это будет иметь большое значение для обеспечения глобальной стратегической стабильности, для улучшения ситуации в области международной безопасности.

При этом условии Китай готов к тесным контактам со всеми заинтересованными сторонами по соответствующим глобальным вопросам в области стратегической безопасности, цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. Также Байден выразил мнение, что Китай должен участвовать в обсуждении новой системы по контролю за вооружениями.

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