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В Хабаровском крае продолжается операция по спасению гренландского кита

11:57
  • вторник
  • 02 августа 2022

Его почти освободили от рыболовных сетей

В Хабаровском крае развернули масштабную операцию по спасению гренландского кита, который запутался в рыболовных сетях в Охотском море. Этот вид внесён в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Подобраться к исполину оказалось задачей не из лёгких, однако специалистам всё же удалось срезать часть снасти.

Он то показывается на поверхности, то уходит под воду. Но плыть не может. Видно - что-то сковывает движения и не позволяет сдвинуться с места.

Гренландского кита в Охотском море заметили туристы во время экскурсии. Невооруженным глазом было видно - исполин угодил в рыболовные сети. Информацию тут же сообщили на берег, оперативно организовали спасательную группу из ученых, активистов и даже рыбаков. Подняли коптер. Постепенно стала проясняться картина. Стая китов, проплывавшая в водах, судя по всему, запуталась в рыболовных снастях. Все освободились, и лишь один выпутаться не смог.

"Их было примерно 6-7. Они находились в этом районе. Если посмотреть, то на хвостах этих китов есть следы от запутывания верёвок. Также этот кит находился в группе", - говорит директор местной компании Бахт Мавланов.

Спасательная операция продолжается третий день. Подойти ближе мешает шторм и природная осторожность кита. Едва заслышав резкие звуки - это люди спешат на помощь на катере - исполин уходит на глубину. Самостоятельно млекопитающее смогло освободиться от части верёвок, ещё часть удалось срезать спасателям, но сеть всё ещё угрожает его жизни. Она попала в рот и на плавник. Из-за этого кит не может питаться.

По мнению учёных, сейчас помочь киту нельзя - он напуган и агрессивен. Когда сил поубавится, будет шанс подойти ближе. Пока же спасательная операция попросту опасна для человека.

"Надо понимать, что канат довольно толстый и перерезать его будет тоже огромная проблема, и как поведет себя животное в данной ситуации - это непредсказуемо и небезопасно для людей", - говорит  Павел Гущеров, заведующий лабораторией млекопитающих Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("ТИНРО")).

Чтобы снять верёвку с верхней челюсти, нужны специальные инструменты, и их сейчас изготавливают в срочном порядке. Гренландский кит внесен в Красную книгу России. Их в мире всего около 300 особей. Причем популяция, обитающая в Охотском море, под угрозой исчезновения. Спасательную операцию ученые возобновят сразу, как только на море будет штиль. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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