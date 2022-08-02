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С коронавирусом в России госпитализированы еще 1962 человека

11:35
  • вторник
  • 02 августа 2022

Выписаны в связи с выздоровлением 8573 пациента

В России с коронавирусом госпитализированы за сутки 1962 человека, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания.

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"Выписано в связи с выздоровлением 8573 человека, на 41,1% больше по сравнению с 1 августа. Выявлено 9560 новых случаев COVID-19. Подтверждено 48 летальных исходов", - говорится в сообщении.

Прирост новых случаев в Москве составил 2765, в Санкт-Петербурге - 1635, в Подмосковье - 310.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 622 103 случая ковида. Скончались 382517 пациентов.

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