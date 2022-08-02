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В Калуге пенсионерка избила чихуахуа коньяком

11:59
  • вторник
  • 02 августа 2022

Животное сильно пострадало

В Калуге пенсионерка напала на чужую чихуахуа и ударила ее бутылкой коньяка.

Инцидент произошел в магазине "Магнит" на улице Генерала Попова. Девушка с собакой породы чихуахуа в руках стояла в очереди на кассе, когда сзади подошла незнакомая пожилая женщина и ударила животное по голове бутылкой коньяка.

Прокуратура начала проверку. Агрессивную покупательницу разыскивает полиция. Мотивы выясняются.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на ветеринара, у животного диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа в двух местах и повреждение вестибулярного аппарата.

"Вчера к вечеру состояние было достаточно стабильным, - заявила ветеринар Ольга Ефошкина.

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