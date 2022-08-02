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В Совфеде предупредили о планах Запада вмешаться в ход единого дня голосования

12:07
  • вторник
  • 02 августа 2022

Голосование запланировано на 11 сентября

Западные государства постараются мешать работе избирательных комиссий России в единый день голосования 11 сентября. Об этом заявил во вторник, 2 августа, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

По словам сенатора, "как и ранее, заморские оппоненты будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приемы и методы, включая использование информационно-коммуникационных технологий".

Делать это Запад будет "с прицелом на российские президентские выборы 2024 года", отметил Климов.

Представитель Совфеда рассказал, что уже фиксируется подготовка прозападных СМИ и социальных сетей к активному воздействию на избирательный процесс в России в единый день голосования. Не исключены и кибератаки, сообщает ТАСС.

Ранее в США заявили, что Россия может организовать "демонстративное" вмешательство в праймериз в Соединенных Штатах, запланированных на ноябрь. По версии Вашингтона, эти планы призваны посеять недоверие к американской электронной системе голосования.

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