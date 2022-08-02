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МИД России оценил визит Пелоси на Тайвань

12:24
  • вторник
  • 02 августа 2022

США сеют дестабилизацию, отметили в ведомстве

Вашингтон несет всему миру дестабилизацию. Об этом во вторник, 2 августа, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Явная провокация": что известно о возможном визите Пелоси на Тайвань

Комментируя вероятный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и протесты против этой поездки властей Китая, Захарова отметила, что со стороны Вашингтона не было "ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных", сообщает РИА Новости.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Власти Китая выступили против визита американского политика на остров и пригрозили "большой войной". МИД Китая предупредил, что приезд Пелоси на Тайвань "нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям".

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