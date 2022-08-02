Особый режим распространили на всю территорию Франции

Всему виной засуха

Во всех 96 департаментах Франции ввели "режим бдительности" из-за засухи, сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что до сегодняшнего дня свободными от этого режима оставались Париж и департаменты О-де-Сен и Сен-Сен-Дени.

Рекомендовано сократить расход воды на полив дорог, тротуаров и газонов, а также на мытье машин. Приоритетными потребителями воды считаются пожарные службы, больницы и питьевые резервы.

"Эпизод сильной жары подтверждается для середины недели, будет сконцентрирован в среду и четверг с максимальными температурами от 34 до 38 градусов по Цельсию, и местами до сорока градусов", - сказано в прогнозе Meteo France.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"