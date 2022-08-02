ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Особый режим распространили на всю территорию Франции

12:11
  • вторник
  • 02 августа 2022

Всему виной засуха

Во всех 96 департаментах Франции ввели "режим бдительности" из-за засухи, сообщает телеканал BFMTV.
Госпожа Жара: миру грозит засуха и голод

Уточняется, что до сегодняшнего дня свободными от этого режима оставались Париж и департаменты О-де-Сен и Сен-Сен-Дени.

Рекомендовано сократить расход воды на полив дорог, тротуаров и газонов, а также на мытье машин. Приоритетными потребителями воды считаются пожарные службы, больницы и питьевые резервы.

"Эпизод сильной жары подтверждается для середины недели, будет сконцентрирован в среду и четверг с максимальными температурами от 34 до 38 градусов по Цельсию, и местами до сорока градусов", - сказано в прогнозе Meteo France.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Франция
Франция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.