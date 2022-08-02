Шойгу сообщил об уничтожении на Украине шести HIMARS

Поставки Украине западного вооружения угрожают безопасности региона

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании во вторник, что бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона.

"Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", - сообщил глава Минобороны (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, как уточнил Шойгу, за прошедшие две недели ВСУ лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".

По словам министра, российские военные активно участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

"Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру", - отметил Шойгу.

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