Заразившийся вирусом Марбург ребенок скончался

Вакцины все еще нет

Ребенок, который заразился опасным вирусом Марбург в Гане, скончался.

Об этом во вторник, 2 августа, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее Гана подтвердила два случая заражения вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку.

Современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Начинается болезнь с высокой температуры и сильной головной боли. Летальность составляет от 24 до 88% в зависимости от штамма. Вакцины пока не изобретено - как и специального лечения.

В Роспотребадзоре заявили, что риск завоза лихорадки в Россию минимален в виду отсутствия прямого авиасообщения с Ганой.

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