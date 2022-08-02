Бочкарев: Новая дорога от ТТК до МСД будет иметь 15 съездов на районные улицы и проезды

Трасса будет максимально интегрирована в дорожную сеть

Новая трасса, которая свяжет Третье транспортное кольцо и Московский скоростной диаметр, будет максимально интегрирована в общегородскую дорожную сеть. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев. Планируется строительство 15 съездов на районные улицы и проезды.

"Проектом новой трассы предусмотрено строительство дополнительных съездов на МСД, ТТК, проспект Мира, 5-й, 7-й и 13-й проезды Марьиной Рощи, Огородный проезд, а также на ул. Валаамская, Веткина, Гиляровского, Руставели, Фонвизина и Шереметьевская, Водопроводный пер. и местные проезды", - рассказал Бочкарев.

Всего будет построено и реконструировано около 15 км дорог, а также обустроено 2,4 км велодорожек.

В свою очередь председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская рассказала, что в рамках проекта также запланировано строительство подъездной дороги с парковкой большегрузного транспорта для предприятий, расположенных в непосредственной близости от новой дороги.

"А для организации движения пассажирского транспорта обустроят отстойно-разворотную площадку со зданием конечной станции. Также вблизи ТПУ "Рижская" появятся дополнительные светофоры, наземные пешеходные переходы и парковки такси", - пояснила Княжевская.

Также будет построен надземный пешеходный переход, который свяжет реорганизуемую территорию Рижского грузового двора с ТПУ "Рижская".

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