Россия пригласила более 100 стран на конференцию по безопасности

Мероприятие пройдет в Москве

Представители 109 государств получили приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет в середине августа. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства рассказал, что на юбилейной десятой конференции планируют обсуждать наиболее острые темы глобальной и региональной безопасности.

На конференцию приглашены главы иностранных оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и представители академических кругов.

Одновременно с конференцией по безопасности состоится Международный военно-технический форум "Армия", цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Москва выступает за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества.

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