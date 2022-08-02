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Сенатор опроверг влияние спецоперации на подготовку к выборам в сентябре

13:00
  • вторник
  • 02 августа 2022

11 сентября в России пройдет единый день голосования

Проведение Россией специальной военной операции на Украине не сказывается на избирательном процессе. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор согласился с Центризбиркомом в том, что в подготовке к единому дню голосования, запланированному на 11 сентября, "никакой чрезвычайщины нет и не может быть".

На территории России в рамках подготовки к голосованию все идет по графику, цитирует Климова РИА Новости.

Ранее сенатор Климов предупредил о плане западных государств вмешаться в проведение единого дня голосования в России. Делать это Запад будет "с прицелом на российские президентские выборы 2024 года", отметил политик.

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