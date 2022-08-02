Лукашенко предупредил Сербию о невозможности "усидеть на трех стульях"

Минск при этом готов помогать Белграду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "сербскому народу надо помогать".

"Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся", - цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

Ранее произошло обострение ситуации вокруг непризнанного Косово. Приштина решила с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово из-за этого произошли беспорядки. В итоге местные власти отложили вступление запрета в силу.

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