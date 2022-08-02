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Лукашенко предупредил Сербию о невозможности "усидеть на трех стульях"

12:49
  • вторник
  • 02 августа 2022

Минск при этом готов помогать Белграду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "сербскому народу надо помогать".

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"Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся", - цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

Ранее произошло обострение ситуации вокруг непризнанного Косово. Приштина решила с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово из-за этого произошли беспорядки. В итоге местные власти отложили вступление запрета в силу.

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