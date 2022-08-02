Полезно знать: нацпроект "Цифровая экономика"

Стать специалистом в IT-сфере легко. Стоит только захотеть!

Из таксиста в веб-разработчика – легко! Специалисты в IT-сфере сейчас очень востребованы.

Благодаря национальному проекту "Цифровая экономика" можно сменить профессию и стать профессионалом в ИТ. Стоит лишь зайти в раздел profidigital.gosuslugi.ru на портале Госуслуг и авторизоваться со своей учётной записью. Пользователям доступны больше 100 разных онлайн курсов от лучших компаний. Цифровые профессии – это не только программист или аналитик данных. Готовят и дизайнеров, и маркетологов, и IT-менеджеров – можно учиться даже без предварительной подготовки и в разном возрасте, хоть в 18 лет, хоть в 50.

Подать заявку просто, почти все поля в форме на сайте будут заполнены автоматически. Один клик и готово.

Для льготных категорий предусмотрены существенные скидки на обучение от 50 процентов. Стоит только захотеть - проект "Цифровые профессии" поможет.

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