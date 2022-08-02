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Только 1% американцев назвали Россию угрозой

13:14
  • вторник
  • 02 августа 2022

Граждан США гораздо больше беспокоит инфляция

Как показал опрос социологической службы Gallup, на который ссылается ТАСС, Россию в качестве угрозы для США видит лишь 1% американцев.

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КНР в число "основных вызовов" для США включили менее 1% респондентов.

Основными проблемами своей страны граждане США называют инфляцию (17%), вопросы государственного управления (17%) и состояние экономики (12%).

Также отмечается, что проблемой запрета абортов обеспокоены 8%, иммиграцией - 6% американцев.

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