Только 1% американцев назвали Россию угрозой

Граждан США гораздо больше беспокоит инфляция
Как показал опрос социологической службы Gallup, на который ссылается ТАСС, Россию в качестве угрозы для США видит лишь 1% американцев.
КНР в число "основных вызовов" для США включили менее 1% респондентов.
Основными проблемами своей страны граждане США называют инфляцию (17%), вопросы государственного управления (17%) и состояние экономики (12%).
Также отмечается, что проблемой запрета абортов обеспокоены 8%, иммиграцией - 6% американцев.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"