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В Бельгии заморозили 50,5 млрд евро россиян

13:38
  • вторник
  • 02 августа 2022

Заморозка осуществляется в рамках санкций

В Бельгии заморожены 50,5 млрд евро российских средств, принадлежащих лицам и компаниям, подпавшим под санкции. Об этом во вторник, 2 августа, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на министерство финансов королевства.
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Замороженные средства принадлежат физическим лицам, компаниям и другим структурам, которые подпали под рестрикции, введенные после начала специальной военной операции России.

Другие подробности не приводятся, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в рамках санкций Черногория начала замораживать объекты недвижимости, принадлежащие россиянам. В 2021 году, подсчитали эксперты, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории более 129 млн евро, из этой суммы 49,46 млн евро было вложено в объекты недвижимости.

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