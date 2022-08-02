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Аналитик рассказал, когда цены на продукты дойдут до нижнего предела

13:39
  • вторник
  • 02 августа 2022

Влияние окажет сезонный фактор

Во второй половине лета в российские магазины и на рынки поступают сезонные овощи и отечественные фрукты, что ведет к снижению цен. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
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Аналитик напомнил о традиционной для этого периода продуктовой дефляции. Это связано с тем, что Росстат считает инфляцию в том числе по так называемому "борщевому набору" — по базовым продуктам, которые россияне употребляют каждый день.

Рост предложения этих продуктов ведет к снижению цен. Они доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост.

В первую очередь снижение цен касается овощных культур, однако спрос на продукты питания достаточно эластичен, отметил эксперт, поэтому удешевление овощей приводит к падению цен на другие продукты, рассказал Федяков в интервью радио Sputnik.

Ранее в Кремле заявили, что все риски для России с точки зрения обеспеченности продовольствием захеджированы, а цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за ошибок, которые были допущены мировыми политиками за последние несколько лет.

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