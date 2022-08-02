ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине

13:39
  • вторник
  • 02 августа 2022

Вашингтон выполняет роль наводчика

Соединенные Штаты вовлечены в боевые действия на Украине.
Шольц рассказал о поставках Украине новейшего оружия

К такому выводу пришли в российском МИД после публикации издания Telegraph заявления представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Telegraph заявил о проводимых консультациях с властями США перед запусками реактивных системам залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими военными. При этом он отказался прямо отвечать, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов.

"Другого подтверждения о прямой вовлечённости США в боевые действия на территории Украины и не требуется. Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.