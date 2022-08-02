МИД: США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине

Вашингтон выполняет роль наводчика
Соединенные Штаты вовлечены в боевые действия на Украине.
К такому выводу пришли в российском МИД после публикации издания Telegraph заявления представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.
Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Telegraph заявил о проводимых консультациях с властями США перед запусками реактивных системам залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими военными. При этом он отказался прямо отвечать, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов.
"Другого подтверждения о прямой вовлечённости США в боевые действия на территории Украины и не требуется. Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"