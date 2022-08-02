За полгода 8,5 миллиона россиян побывали за границей

Самый популярные направления - Турция, ОАЭ и Египет

Как сообщила Ассоциация туроператоров России, в первом полугодии 2022-го количество зарубежных поездок россиян выросло на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным АТОР, за период с января по июнь за границей побывали 8,5 миллиона граждан России, причем значительная их часть сделали это зимой.

В первом квартале рост турпотока за рубеж превысил аналогичные показатели 2021 года на 46,7%.

Среди самых популярных направлений значатся Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана и Мальдивы.

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