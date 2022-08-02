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Москвичам напомнили о рекомендации носить маски

14:48
  • вторник
  • 02 августа 2022

И необходимости пройти ревакцинацию

В России под наблюдение врачей за сутки попали почти 2 тысячи человек с ковидом. По данным оперштаба, в стране зафиксировано 9560 новых случаев коронавируса. В Москве выявили 2765 заболевших. Это меньше, чем в европейских городах.

Власти пока не вводят новых ограничительных мер, объясняя это тем, что штамм "омикрон" не приводит к серьезному росту госпитализаций и лечится, как обычное ОРВИ.

Но врачи рекомендуют носить маски в помещениях и пройти ревакцинацию. Особенно это касается пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

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