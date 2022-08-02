Собянин: реабилитацию лесопарка "Кусково" завершат ко Дню города

Там проводится комплексная реставрация

До конца года в Москве завершится реабилитация лесопарка Кусково, в котором расположен уникальный архитектурный ансамбль 18 века - бывшее имение Шереметевых. Ход работ во вторник проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Единственный в Москве образец французского парка-усадьбы "Кусково" переживает второе рождение. Теперь здесь станет еще зеленее. В этом году высадят почти тысячу деревьев, разобьют новые газоны. А вокруг запестрят цветники.

"Ключевое слово - "лесопарк" - на мой взгляд. Все-таки это лес с элементами небольших парковых территорий. Уходить совсем в парк - это где все стрижено, и так далее - и не предполагается этим проектом, так что я думаю, что жителям понравится то, что сейчас делается за прудом", - рассказал директор музея - усадьбы Кусково Сергей Авдонин.

Береговую зону прудов укрепляют. На дне высадят растения, которые будут очищать воду. По периметру построят новые беседки.

"Шереметьевы сделали там себе охотничьи угодья, в середине стояли беседка охотничья. А вокруг бегали американские волки. Но так исторически сложилось, что в 19 веке там и дачные поселки были, и с течением времен люди привыкли туда ходить отдыхать: лыжи, шашлыки. И в этом ничего плохого нет и там сейчас должны появиться и детские площадки новые и спортивная инфраструктура", - отметил Сергей Авдонин.

Спортом в парке давно привыкли заниматься жители ближайших районов. И здесь обещают благоустроить удобные пешеходные и велодорожки, новые спортплощадки. Все пожелания жителей принимались на портале "Активный гражданин", и власти города пообещали учесть все.

"Проголосовали на "Активном гражданине" и все согласились, поэтому в течение года все сделаем так, чтобы очень комфортно гулять было, безопасно, хорошие спортивные и детские площадки будут сделаны, стадион "Фрезер", ну и будем реставрировать памятники, которые здесь находятся уникальные, уникальные и для Москвы", - отметил Собянин.

Особая гордость - это памятники архитектуры. Церковь, Дворец, Кузня, Голландский домик, Сушильня и каретный сарай, Итальянский домик, Обелиск и Колонны со статуей Минервы - все это наследие русской культуры, которое отреставрируют.

Самым сложным стало возрождение павильона "Грот". Единственный в России он сохранил свой характерный "гротический" декор 18-го века. В советское время здание объявили объектом культурного наследия федерального значения. Но законсервировали, работы по восстановлению декора не проводили.

Комплексная реставрация началась только в 17-м году. За почти 250-летний срок раковины, которые использовались для оформления стен, исчезли. Реставраторы восстанавливали декор по крупицам. Больше 100 тысяч ракушек привезли из Средиземноморья - Греции, Франции, Италии и Турции. Также тщательно в Усадьбе восстанавливают каждую скульптуру.

Елена Сахно, Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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