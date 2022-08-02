Участники "Московского долголетия" побывали на 60 экскурсиях проекта "Открой#Моспром"

Гости смогли оценить все направления развития московской промышленности

Более тысячи участников программы "Московское долголетие" побывали на 60 экскурсиях по фабрикам и заводам в рамках проекта "Открой#Моспром". Это первый такой совместный опыт для двух городских программ.

Столичная косметическая фабрика под прицелом фотокамер. Участники "Московского долголетия" теперь могут проводить досуг на промышленных предприятиях. Сотрудники и экскурсоводы готовы посвятить их в тонкости производства крема и мыла.

На такой экскурсии скучно точно не будет. Как бонус - интересные факты из истории московской промышленности и участие в мастер-классах.

"Спрос просто огромный на экскурсии. То количество людей, которые приехали сейчас, в ЦСО осталось много людей, которые жаждут еще экскурсий. Потому что люди очень хотят двигаться, хотят очень развиваться", - говорит сотрудник отдела "Московское долголетие" ЦСО "Бескудниково".

Особой популярностью у участников проекта "Московское долголетие" пользуется экскурсия на фабрику по производству картофельных чипсов. Что происходит с овощем, то есть весь процесс приготовления снэков, можно увидеть своими глазами.

"Все натуральное, картофель натуральный. Я думала раньше, что это пена какая-то. Такая картошка красивая, так и хочется ее прям поесть", - говорит участник "Московского долголетия" Валентина Обломова.

Но, пожалуй, у таких "съедобных" экскурсий есть и оборотная сторона. Попробовать хочется все и сразу.

"Когда убедились, как это готовится, насколько это чисто, стерильно и вкусно, то, конечно, свежую продукцию взять очень интересно", - говорит Валентина Кузнецова.

Совместная акция "Московского долголетия" и проекта "Открой#Моспром" дала возможность горожанам элегантного возраста познакомиться с работой 13 столичных заводов. Гости смогли оценить все направления развития московской промышленности. От цехов, где выпускают пластик, и до кондитерского конвейера.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Илья Дроздов, "ТВ Центр".

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