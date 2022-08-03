В Москве монтируют понтонные причалы для электрических речных трамвайчиков

Суда будут заряжаться в автоматическом режиме

В Южном речном порту завершается монтаж понтонного причала, который будут использовать после запуска нового вида транспорта - электрических речных трамвайчиков. Работать они начнут уже до конца года.

Всего таких понтонов по Москве будет четыре. Каждая конструкция весит 48 тонн. Собирали их в Санкт-Петербурге и Перми, а после на баржах доставляли в столицу. Сейчас идет сварка конструкций, устанавливают панорамные окна, делают пол и крышу. Там будет Wi-Fi, кафе, но главное - быстрая зарядка для судов.

"При подходе электрического судна к причалу, оно будет автоматически заряжаться. Зарядка будет занимать от 12 до 17 минут. Соответственно это все будет происходить в момент, когда пассажиры будут выходить, заходить, и это будет очень удобно и быстро, потому что пассажиры не будут лишнее время ожидать зарядки судна", - рассказала заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Москвы Анастасия Журавлева.

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