"Мы не знаем, долетит она туда или нет": Кремль о визите Пелоси на Тайвань

США выбирают путь конфронтации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, на который Пекин обещает дать жесткий ответ.

"Мы сейчас с вами не можем доподлинно сказать, долетит она дотуда или не долетит. Но то, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер", - отметил кремлевский спикер.

Он добавил, что Москва в данной ситуации абсолютно солидарна с Китаем.

"Понятно его весьма и весьма чувствительное отношение к проблеме, оно абсолютно оправданно. И вместо того, чтобы с уважением относиться, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит", - подчеркнул пресс-секретарь.

Вместе с тем Песков обратил внимание на то, что в случае начала каких-либо боевых действий у Тайваня опасности для российских границ нет.

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