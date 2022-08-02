Подмосковная деревня превратилась в парковку для фур

Жители негодуют

В Дмитровском городском округе жители одной из деревень просят организовать парковку для грузовиков. Рядом с поселением уже давно работает крупная овощебаза. Каждый день туда приезжают десятки фур, но сразу на территорию их не пускают. В результате водители оставляют свои машины где хотят, а точнее вдоль частных домов.

Как поступить, если большая вместительная овощебаза в Подмосковье есть. Фуры, которые привозят в холодильниках ценный груз, есть. Отходы и шум есть. А автостоянки нет? Можно превратить в автостоянку близлежащую деревню.

Узкая улица вполне подойдёт уставшим с дороги дальнобойщикам. Как и въезд в деревню - очередь из фур выстроилась вдоль картофельных полей. Пункт назначения рядом. Остаётся только ждать, когда запустят. Местные жители, понятное дело, от такого соседства не в восторге.

Овощебаза принимает грузы со всей России и СНГ для крупных торговых сетей. Территория огромная. Компания, принимающая все эти машины, снимает эти площади и несёт ответственность только за те машины, которые принадлежат именно ей. Естественно, эти машины попадают на территорию без очереди. Хозяин компании пояснил, что каждый несёт ответственность исключительно за себя.

После нескольких неудачных попыток договориться с представителями компании жители деревни обратились в администрацию с просьбой разобраться в ситуации.

Журналисты "ТВ Центра" тоже решили обратиться в администрацию Дмитровского округа и ответ получили, причём довольно быстро: про ситуацию знаем, считаем возможным предполагать, что стоянки большегрузных транспортных средств будут устранены после снятия ограничений по въезду на территорию. Информацию направили в ОГИБДД УМВД по Дмитровскому городскому округу.

То есть ведомства в курсе ситуации, обмениваются запросами, а воз и ныне там. Между тем на территории овощебазы много свободного места, которое можно оборудовать под стоянку. У жителей деревни есть ещё один рычаг, если ситуация не изменится - судебный.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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