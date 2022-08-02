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Театр на Таганке в новом сезоне покажет спектакль по фильму Кустурицы

15:27
  • вторник
  • 02 августа 2022

И еще четыре премьеры

Московский театр на Таганке готовится к новому, 59-ому сезону. Сегодня там прошёл сбор труппы.

Зрителей ожидает сразу пять премьер: это "Конармии" по рассказам Исаака Бабеля в постановке Дениса Азарова, мюзикл "Любовь 5728", спектакли "104 страницы про любовь" и совместная с Чеховским фестивалем - "Му-му". Но самая громкая и ожидаемая работа - это "Чёрная кошка, белый кот" по фильму Эмира Кустурицы в постановке главного режиссёра театра Юрия Муравицкого.

Кроме того, на новой сцене в Факельном переулке стартует проект "Ликбез", где начинающие режиссеры, актёры и даже зрители смогут изучать драматургию с самых разных сторон.

"Он нацелен, в первую очередь, на режиссеров, на артистов, которые перестали ходить в театры, и никогда не видели, как играют прекрасные артисты, и, естественно, на зрителей, и на всех нас, которые забыли о существовании прекрасной советской драматургии", - говорит директор театра Ирина Апексимова.

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Театр на Таганке
Театр на Таганке
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