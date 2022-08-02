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В Мастерской Петра Фоменко воссоздали "Бориса Годунова"

15:41
  • вторник
  • 02 августа 2022

Спектакль поставил Евгений Цыганов

В "Мастерской Петра Фоменко" премьера: очень необычная и парадоксальная, идущая от самого сердца. На сцене - "Комедия о трагедии"! Спектакль, который воссоздали по читкам пушкинского "Бориса Годунова", когда-то начал ставить сам мастер - Петр Наумович Фоменко. И вот на сцене - голос легендарного режиссера перемешался с текстом классика.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анастасии Мартыновой (см. видео).

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Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
Спектакль "Мастерской Петра Фоменко"
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