В Мастерской Петра Фоменко воссоздали "Бориса Годунова"

Спектакль поставил Евгений Цыганов

В "Мастерской Петра Фоменко" премьера: очень необычная и парадоксальная, идущая от самого сердца. На сцене - "Комедия о трагедии"! Спектакль, который воссоздали по читкам пушкинского "Бориса Годунова", когда-то начал ставить сам мастер - Петр Наумович Фоменко. И вот на сцене - голос легендарного режиссера перемешался с текстом классика.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анастасии Мартыновой (см. видео).

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