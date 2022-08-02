Детеныш краснокнижных небольших кенгуру появился в Московском зоопарке

Детеныш родился еще весной, но вылез из сумки матери только сейчас

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижных валлаби Беннета. Малыш появился на свет еще весной, но заметить его удалось далеко не сразу. Вес валлаби при рождении - всего один грамм, так что для начала ему надо было подрасти и окрепнуть, питаясь молоком в уютном мамином кармане.

Высовывать из её сумки свой любопытный нос детеныш начал только в апреле. И вот недавно кенгуренок, наконец, вылез наружу. Все его перемещения проходят под пристальным вниманием мамы Плюшки, папы Тузика и киперов.

Гуляет по вольеру юный валлаби недолго, всего 10 -15 минут, но уже пытается изучать окружающий мир и пробовать взрослую пищу.

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