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Песков ответил Байдену на заявление о продлении договора по СНВ

14:01
  • вторник
  • 02 августа 2022

Россия выдвигала предложения по этой теме

Москва уже неоднократно выступала за переговоры с Вашингтоном по поводу продления или заключения нового договора на смену истекающему в 2026 году Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом во вторник, 2 августа, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля заявил, что несмотря на действия российской стороны, Соединенные Штаты не проявляли интереса к субстантивным контактам по договору об СНВ.

Обсуждение этой темы необходимо вести с учетом интересов обеих сторон, подчеркнул Песков. Американцы должны слышать озабоченности Москвы, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3. По словам главы Белого дома, США ждут, что Москва продемонстрирует готовность продолжить работу по контролю над ядерными вооружениями.

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