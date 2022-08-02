"Мегафонная дипломатия": Кремль оценил ход переговоров с США по обмену заключенными

При таком подходе Вашингтона результата не будет, отметили в Москве

"Мегафонная дипломатия" и публичный обмен позициями при обсуждении вопроса обмена заключенными между Россией и США не дадут результатов. Такое мнение во вторник, 2 августа, высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными.

Песков уточнил, что Москва продолжает придерживаться этой позиции. Другие подробности он не привел, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила, что США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными. Однако в Вашингтоне не считают контрпредложение Москвы серьезным, хотя заинтересованы в "добросовестном" диалоге с Россией.

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