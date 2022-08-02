Верховный суд признал "Азов" террористической организацией

Исполнение решения начинается немедленно

Верховный суд России признал украинский националистический полк "Азов" террористической организацией.

"Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", - огласила постановление судья (цитата по ТАСС).

Исполнение решения начинается немедленно.

Рассмотрение иска прокуратуры прошло в отсутствие представителей противоположной стороны, большая часть заседания была проведена в закрытом режиме.

Уточняется, что в суде были показаны интервью жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники были убиты, похищены или подверглись пыткам боевиками "Азова".

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