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Верховный суд признал "Азов" террористической организацией

14:04
  • вторник
  • 02 августа 2022

Исполнение решения начинается немедленно

Верховный суд России признал украинский националистический полк "Азов" террористической организацией.

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"Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", - огласила постановление судья (цитата по ТАСС).

Исполнение решения начинается немедленно.

Рассмотрение иска прокуратуры прошло в отсутствие представителей противоположной стороны, большая часть заседания была проведена в закрытом режиме.

Уточняется, что в суде были показаны интервью жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники были убиты, похищены или подверглись пыткам боевиками "Азова".

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