Пекин уличил США в попытке создать инцидент в Тайваньском проливе

Это добром не кончится

МИД Китая обвинил США в намеренных попытках создать инцидент в Тайваньском проливе.

Отдельные лица в США пытаются бросить вызов суверенитету Китая над Тайванем, это добром не кончится, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе", - заявил глава МИД.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Власти Китая выступили против визита американского политика на остров и пригрозили "большой войной". В Москве заявили о солидарности с Пекином по этому вопросу.

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