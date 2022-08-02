При крушении вертолета миссии ООН в ДР Конго погиб россиянин

Жертвами крушения также стали трое миротворцев из Индии и Марокко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в Демократической Республике Конго упал принадлежавший миссии ООН вертолет, передает РИА "Новости".

В результате ЧП погибли россиянин (старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра), а также трое миротворцев из Индии и Марокко.

Еще несколько человек получили ранения.

Как добавила спикер внешнеполитического ведомства, Москва призывает руководство миссии ООН и правительство страны принять дополнительные меры для повышения безопасности миротворцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"