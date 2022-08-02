ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При крушении вертолета миссии ООН в ДР Конго погиб россиянин

14:25
  • вторник
  • 02 августа 2022

Жертвами крушения также стали трое миротворцев из Индии и Марокко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в Демократической Республике Конго упал принадлежавший миссии ООН вертолет, передает РИА "Новости".

Россия уведомила ООН о применении ВСУ "Лепестков"
В Грузии разбился отправленный на спасение дельтапланеристов вертолет

В результате ЧП погибли россиянин (старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра), а также трое миротворцев из Индии и Марокко.

Еще несколько человек получили ранения.

Как добавила спикер внешнеполитического ведомства, Москва призывает руководство миссии ООН и правительство страны принять дополнительные меры для повышения безопасности миротворцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вертолет миссии ООН
Вертолет миссии ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.