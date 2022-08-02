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Москва обозначила условие разрыва дипотношений с США

14:30
  • вторник
  • 02 августа 2022

Любое действие рождает противодействие

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США могут признать Россию страной-спонсором терроризма.

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"Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах", - отметила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по "Интерфаксу").

Как добавила дипломат, любое действие рождает противодействие.

"Логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - указала Захарова.

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