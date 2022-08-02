Путин назвал "болевую точку" России

Глава государства оценил ситуацию с твердыми бытовыми отходами

Создание системы работы с твердыми бытовыми отходами является для России одной из "болевых точек", влияющих на качество жизни миллионов людей. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал российский президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

Глава государства напомнил, что созданный в 2019 году РЭО должен заниматься созданием системы работы с твердыми бытовыми отходами. Однако "все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей".

Российский лидер напомнил, что за прошедшее время была создана целая система мер поддержки деятельности всех операторов на этом направлении, поскольку это "и социальные вопросы, и экономические одновременно".

В беседе с Буцаевым Путин отметил, что система работы с твердыми бытовыми отходами должна быть не только эффективной, но и "прозрачной и публичной", сообщает ТАСС.

В России ранее появился первый в стране национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас". Работать он будет по схеме, схожей со схемой Всемирного фонда дикой природы WWF — организация будет принимать благотворительные пожертвования и проводить конкурс грантов на экологические проекты.

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