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На МКАД загорелся бензовоз: кадры с места происшествия

15:02
  • вторник
  • 02 августа 2022

Три человека пострадали

Жуткие кадры со МКАД: дорога на протяжении 150 метров объята огнём. Началось всё с того, что в стоящую на обочине фуру врезался бензовоз.

Момент аварии попал на камеры наблюдения. Видно, что после столкновения появился белый дым и началось возгорание. Уже через некоторое время водители проезжающих мимо машин снимали на мобильные телефоны языки пламени и огромные чёрные клубы дыма. Видно их было даже далеко от места ЧП.

По предварительным данным, три человека пострадали, уточняется, что у одного из водителей множественные ожоги. Движение в районе аварии перекрыто.

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