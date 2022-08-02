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Лукашенко пообещал европейцам белорусские паспорта "без волокиты"

15:16
  • вторник
  • 02 августа 2022

Желающие смогут без задержек стать гражданами Белоруссии

Гражданство Белоруссии будут предоставлять желающим его получить жителям Литвы, Латвии и Польши без каких-либо задержек и проволочек. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.
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Как отметил политик, граждане Украины оперативно могут получить белорусский паспорт — "быстрее уже не бывает". Лукашенко пообещал, что "точно так будет и литовцам, латышам и полякам".

Скорость предоставления белорусского гражданства Лукашенко объяснил тем, что "у нас президент может принять в гражданство, а мне на стол документы — задержки не будет". При этом политик уточнил, что без волокиты будут принимать в белорусское гражданство "самых порядочных и добрых" соседей и всех, кто хочет "работать, жить по-белорусски", сообщает РБК.

Ранее Лукашенко рассказывал, что зарубежные правительства европейцев не пускают в Белоруссию, "чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут".

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