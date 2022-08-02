ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны прокомментировали признания украинской разведки

15:04
  • вторник
  • 02 августа 2022

Администрация Байдена несет ответственность за смерть мирных жителей

Признание замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого доказывает прямую вовлеченность США в конфликт.

Об этом во вторник, 2 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине. Администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей", - заявил он.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Telegraph заявил о проводимых консультациях с властями США перед запусками реактивных системам залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими военными. При этом он отказался прямо отвечать, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.