В Минобороны прокомментировали признания украинской разведки

Администрация Байдена несет ответственность за смерть мирных жителей

Признание замначальника военной разведки Украины Вадима Скибицкого доказывает прямую вовлеченность США в конфликт.

Об этом во вторник, 2 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине. Администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей", - заявил он.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Telegraph заявил о проводимых консультациях с властями США перед запусками реактивных системам залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими военными. При этом он отказался прямо отвечать, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов.

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