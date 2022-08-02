Собянин выделил гранты на проведение фестиваля "Спасская башня"

Он состоится с 26 августа по 4 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщила пресс-служба правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Постановление о выделении грантов из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказано в сообщении.

Фестиваль пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября. Главной площадкой станет Красная площадь. Участие примут музыкальные коллективы из Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Таиланда. Россию же представят оркестры Минобороны, Росгвардии, ФСО и Росгвардии. Кроме того, ожидается выступление специального гостя - детского ансамбля скрипачей Луганской народной республики.

"Спасская башня" проводится в Москве с 2007 года. В фестивале за эти годы приняли участие свыше 150 коллективов из 60 стран мира.

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