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Путин обсудит с Эрдоганом Украину и Сирию

15:01
  • вторник
  • 02 августа 2022

В предыдущий раз лидеры встречались на полях саммита астанинской "тройки" в Тегеране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник в ходе брифинга с журналистами, что на переговорах в Сочи 5 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят двустороннее взаимодействие, экономику, обстановку в Сирии и на Украине.

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"Это хорошая возможность сверить часы по вывозу зерна из украинских портов", - уточнил также кремлевский спикер.

Ранее отмечалось, что президенты России и Турции намерены обсудить региональные проблемы и двусторонние отношения.

Турецкий лидер прибудет в Сочи с однодневным визитом. В предыдущий раз Эрдоган и Путин встречались на полях саммита астанинской "тройки" 19 июля в Тегеране.

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