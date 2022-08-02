Путин обсудит с Эрдоганом Украину и Сирию

В предыдущий раз лидеры встречались на полях саммита астанинской "тройки" в Тегеране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник в ходе брифинга с журналистами, что на переговорах в Сочи 5 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят двустороннее взаимодействие, экономику, обстановку в Сирии и на Украине.
"Это хорошая возможность сверить часы по вывозу зерна из украинских портов", - уточнил также кремлевский спикер.
Ранее отмечалось, что президенты России и Турции намерены обсудить региональные проблемы и двусторонние отношения.
Турецкий лидер прибудет в Сочи с однодневным визитом. В предыдущий раз Эрдоган и Путин встречались на полях саммита астанинской "тройки" 19 июля в Тегеране.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"