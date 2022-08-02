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Собянин выделил грант на проведение 44-го Московского международного кинофестиваля

15:03
  • вторник
  • 02 августа 2022

ММКФ пройдет с 26 августа по 2 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение 44-го Московского международного кинофестиваля и подписал постановление о выделении грантов из городского бюджета на эти цели. Об этом во вторник, 2 августа, рассказала пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством Собянина.
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44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября 2022 года. По традиции церемонии открытия и закрытия ММКФ состоятся в Московском театре мюзикла — здании бывшего кинотеатра "Россия". Конкурсная программа фестиваля пройдет в кинотеатрах "Художественный" и "Иллюзион", киноцентре "Октябрь", Доме кино, Центре документального кино, кинозале Третьяковской галереи, кинотеатрах сети "Москино".

ММКФ является одним из старейших кинофорумов в мире. Первый фестиваль под председательством Сергея Эйзенштейна состоялся в 1935 году. С 1959 года Московский кинофестиваль проходил один раз в два года, с 2000 года он проводится ежегодно.

Президент фестиваля — народный артист России, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков.

Ранее в Москве объявили победителей конкурса сценариев для документальных фильмов "Умное кино". Проект общества "Знание" собрал более тысячи заявок из разных регионов. В итоге жюри определило 37 лучших работ. Все авторы получат грантовую поддержку на производство.

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