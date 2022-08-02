ВКС России уничтожили 250 наемников "Иностранного легиона"

Также ликвидированы полсотни боевиков 54-й бригады ВСУ

Сотни наемников и военная техника уничтожены в результате удара ВКС России по пункту дислокации украинского "Иностранного легиона". Последние данные о ситуации в зоне специальной военной операции привел официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского "Иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники", - сообщил генерал на брифинге.

Российская авиация также нанесла удар по позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки в ДНР. По данным Минобороны, ликвидировано более 50-ти националистов, передает ТВЦ.

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